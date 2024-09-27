Украина обратится к донорам Красного креста из-за отказа исключить РФ из своего состава

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

Международная федерация Красного креста отказалась исключать из своего состава российский Красный крест, из-за чего Украина обратится к донорам организации. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что неоднократно информировал руководство МФКК о возможных преступлениях российского Красного креста и призвал провести прозрачное расследование и исключить российский Красный крест из Федерации.

Лубинец отметил, что для этого МФКК весной создала наблюдательную группу, которая должна была исследовать деятельность РКК. Все доказательства преступлений были переданы президенту МФКК Кейт Форбс, однако в отчете Федерации отмечалось, что никаких нарушений якобы не было обнаружено.

В то же время Федерация подтвердила оккупацию Россией украинских территорий и подтвердила, что российский Красный крест посещал временно оккупированные территории, подчеркнул Лубинец.

"РКК должен работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями", – заявил Лубинец.

Красный крест состоит из Международного комитета Красного креста (штаб-квартира в Женеве), Международной федерации Красного креста и красного полумесяца (штаб-квартира в Женеве) и национальных обществ, входящих в ее состав. Основная цель федерации – поддержка национальных обществ, федерация самостоятельно операционно бездействует на территории страны.

28 апреля 2024 года Лубинец заявил, что Международная федерация Красного креста и красного полумесяца подыгрывает российской агрессии.

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