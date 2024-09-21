ОГП: Найдены доказательства причастности России к атаке на миссию Красного Креста – фото

Для атаки оккупанты использовали артиллерию и ударный беспилотник

Последствия атаки (Фото: ОГП)

Найдены доказательства причастности России к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста 12 сентября в Донецкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Тогда в результате российского удара по Константиновской общине погибли три сотрудника КК, еще двое получили ранения.

В ходе расследования правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного беспилотника. С места происшествия были изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки дрона.

Было установлено, что артиллерийский обстрел совершен двумя осколочно-фугасными артснарядами калибра 152-мм и беспилотником "Ланцет", находящимся только на вооружении Вооруженных сил России.

"Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и баражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БпЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного Комитета Красного Креста", – заявил генпрокурор Андрей Костин.

Учитывая следы повреждений окрестных зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попадания боеприпасов, предварительно определено направление прилета. Огневые позиции артиллерийских подразделений, по всей вероятности, находились в районе села Ягодное Бахмутского района Донецкой области. Этот населенный пункт оккупирован российскими войсками.

На территории, из которой произведен выстрелы, в ведении боевых действий принимают участие: 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады.

Данные подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и "Ланцеты", отметили в ОГП.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

12 сентября в результате российских обстрелов Веролюбовки погибли трое штатных сотрудников МККК.

Президент МККК Мирьяна Сполярич заявила, что "решительнее осуждает" нападения на сотрудников своей гуманитарной миссии.

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