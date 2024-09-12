Глава МККК осудила убийство сотрудников на Донбассе, но об оккупантах – ни слова

Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич заявила, что "решительнее осуждает" нападения на сотрудников своей гуманитарной миссии. Так она отреагировала на российский удар по Донецкой области, в результате которого погибли три сотрудника Красного Креста.

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"Я решительно осуждаю нападения на сотрудников Красного Креста. Это недопустимо, что под обстрел попало место раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и заботимся о раненых", – сказала Сполярич.

Днем 12 сентября в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли трое штатных сотрудников МККК. Еще двое – получили ранения.

Тогда же уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал: "Об обстреле уже известно, но МККК, равно как и МФКК, – молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ".

Он добавил, что МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций. Впрочем, Сполярич не сказала ни слова о РФ, отвлеченно призвав "уважать международное гуманитарное право".

Офис генерального прокурора сообщил, что правоохранители начали расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Президент Зеленский заявил, что мир должен реагировать на такое жестко и принципиально.

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