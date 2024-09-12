Глава МКЧХ засудила вбивство співробітників на Донбасі, але про окупантів – ані слова

Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич заявила, що "найрішучіше засуджує" напади на співробітників своєї гуманітарної місії. Так вона відреагувала на російський удар по Донецькій області, внаслідок якого загинули троє співробітників Червоного Хреста.

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"Я найрішучіше засуджую напади на співробітників Червоного Хреста. Це неприпустимо, що під обстріл потрапило місце роздавання допомоги. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і піклуємося про поранених", – сказала Сполярич.

Вдень 12 вересня в Донецькій області внаслідок російського обстрілу загинули троє штатних співробітників МКЧХ. Ще двоє – дістали поранення.

Тоді ж уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав: "Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ, – мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ".

Він додав, що МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій. Втім, Сполярич не сказала ані слова про РФ, абстрактно закликавши "поважати міжнародне гуманітарне право".

Офіс генерального прокурора повідомив, що правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Президент Зеленський заявив, що світ має реагувати на таке жорстко й принципово.

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