В Донецкой области РФ ударила по автомобилям Красного Креста: погибли три работника – фото

Последствия удара (Фото: Telegram-канал Дмитрия Лубинца)

В четверг, 12 сентября, в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли трое штатных сотрудников Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Россияне ударили из артиллерии по селу Веролюбовка Константиновской общины. Жертвами российской атаки стали трое сотрудников МККК. Еще двое получили ранения.

"Об обстреле уже известно, но МККК, равно как и МФКК – молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ", — написал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.

Офис генерального прокурора сообщил, что правоохранители начали расследование уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

В прокуратуре уточнили, что сотрудники МККК прибыли в населенный пункт с целью выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь.

В результате атаки на месте погибли трое мужчин. Еще двое сотрудников получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На российские обстрелы отреагировал президент Владимир Зеленский.

"В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают лишь как разрешение убивать дальше", — написал он.

Президент добавил, что мир должен реагировать жестко и принципиально.

"Нельзя оставаться равнодушным – и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир", – резюмировал глава государства.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

7 сентября российские войска обстреляли Константиновку, в результате чего погибли три человека, столько же были ранены.

11 сентября россияне дважды ударили по Константиновке Донецкой области, в результате атак есть погибшие и раненые.

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