У Донецькій області РФ вдарила по автівках Червоного Хреста: загинули троє працівників – фото

Наслідки удару (Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця)

У четвер, 12 вересня, в Донецькій області внаслідок російського обстрілу загинули троє штатних співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Росіяни вдарили з артилерії по селу Віролюбівка Костянтинівської громади. Жертвами російської атаки стали троє співробітників МКЧХ. Ще двоє – отримали поранення.

"Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ – мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ", – написав Лубінець.

Омбудсман додав, що МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.

Офіс генерального прокурора повідомив, що правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У прокуратурі уточнили, що співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту з метою видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу.

Внаслідок атаки на місці загинули троє чоловіків. Ще двоє співробітників зазнали осколкових поранень і мінно-вибухових травм. Потерпілих доставлено до медичного закладу. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

На російський обстріл відреагував президент Володимир Зеленський.

"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі", – написав він.

Президент додав, що світ повинен реагувати жорстко й принципово.

"Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру", – резюмував глава держави.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

7 вересня російські війська обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули три людини, стільки ж було поранено.

11 вересня росіяни двічі вдарили по Костянтинівці Донецької області, внаслідок атак є загиблі й поранені.

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