Росіяни обстріляли Костянтинівку: вбили трьох осіб, є поранені – фото
Удень в середу, 11 вересня, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області, унаслідок атаки є загиблі й поранені. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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Війська держави-агресора упродовж 20 хвилин обстрілювали місто зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу загинули дві жінки 73 і 81 років.
Через деякий час росіяни повторно завдали ударів по населеному пункту — ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Смерч", поціливши у житлову забудову.
Внаслідок ворожої атаки у дворі свого помешкання загинула 45-річна жінка, ще п’ятеро цивільних – троє чоловіків і дві жінки — отримали поранення. Постраждалих доставлено до лікарні з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, рваними ранами й переломом.
Пошкоджено понад 20 приватних й багатоквартирних житлових будинків, торговельні заклади, лінії електромережі та автомобілі.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.
- 24 серпня Росія вбила артилерією п'ятьох людей у Костянтинівці.
- 7 вересня російські війська обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули три людини, стільки ж було поранено.
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