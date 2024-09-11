Росіяни обстріляли Костянтинівку: вбили трьох осіб, є поранені – фото

11 вересня місто обстріляли з артилерії та РСЗВ "Смерч"

Наслідки удару (Фото: Донецька ОВА)

Удень в середу, 11 вересня, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області, унаслідок атаки є загиблі й поранені. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Війська держави-агресора упродовж 20 хвилин обстрілювали місто зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу загинули дві жінки 73 і 81 років.

Через деякий час росіяни повторно завдали ударів по населеному пункту — ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Смерч", поціливши у житлову забудову.

Внаслідок ворожої атаки у дворі свого помешкання загинула 45-річна жінка, ще п’ятеро цивільних – троє чоловіків і дві жінки — отримали поранення. Постраждалих доставлено до лікарні з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, рваними ранами й переломом.

Пошкоджено понад 20 приватних й багатоквартирних житлових будинків, торговельні заклади, лінії електромережі та автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

24 серпня Росія вбила артилерією п'ятьох людей у Костянтинівці.

7 вересня російські війська обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули три людини, стільки ж було поранено.

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