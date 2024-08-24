Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії: загинули п’ятеро людей

Костянтинівка (Ілюстративне фото: UNICEF Украïна)

Російські війська у суботу, 24 серпня, завдали ударів з артилерії по Костянтинівці. Унаслідок атаки є загиблі й поранені. Про це повідомили Донецька обласна військова адміністрація та Донецька обласна прокуратура.

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За даними ОВА, окупанти влучили по Лівобережжю. У результаті російської атаки загинули п’ятеро людей. Ще п’ять цивільних отримали поранення. Медики надали пораненим необхідну допомогу та доправили їх до лікарні.

В прокуратурі уточнили, що об 11:46 росіяни обстріляли житловий квартал міста, ймовірно, з артилерії. Жертвами атаки стали троє чоловіків та двоє жінок. А серед поранених – чоловік та четверо жінок.

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

9 серпня росіяни вдарили по Костянтинівці ракетою Х-38. Удар прийшовся по торговельному центру, на момент атаки поруч перебувало багато людей.

Жертвами ракетної атаки стали 14 людей, зокрема двоє дітей, також 44 особи отримали поранення.

Того ж дня окупанти вдруге вдарили по Костянтинівці, вже з РСЗВ "Смерч": поранено двох цивільних, пошкоджено приватний сектор.

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