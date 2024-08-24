Россияне ударили по Константиновке из артиллерии: погибли пять человек

Константиновка (Иллюстративное фото: UNICEF Украина)

Российские войска в субботу, 24 августа, нанесли удары из артиллерии по Константиновке. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщили Донецкая областная военная администрация и Донецкая областная прокуратура.

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По данным ОВА, оккупанты попали по Левобережью. В результате российской атаки погибли пять человек. Еще пять гражданских получили ранения. Медики предоставили раненым необходимую помощь и доставили их в больницу.

В прокуратуре уточнили, что в 11.46 россияне обстреляли жилой квартал города, вероятно, из артиллерии. Жертвами атаки стали трое мужчин и две женщины. А среди раненых – мужчина и четыре женщины.

Правоохранители начали расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

9 августа россияне ударили по Константиновке ракетой Х-38. Удар пришелся по торговому центру, в момент атаки рядом находилось много людей.

Жертвами ракетной атаки стали 14 человек, в том числе двое детей, также 44 человека получили ранения.

В тот же день оккупанты повторно ударили по Константиновке, уже с РСЗО "Смерч": ранены двое гражданских, поврежден частный сектор.

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