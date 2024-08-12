Россия обстреляла прифронтовый город в Донецкой области, есть жертвы

Город Украинск попал под артиллерийский обстрел, повреждены две пятиэтажки

Фото: Донецкая обладминистрация

В понедельник, 12 августа, около 12 часов дня российские войска обстреляли из артиллерии прифронтовый город Украинск в Донецкой области. Глава областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что жертвами удара стали два человека.

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Еще один человек ранен.

В результате обстрела повреждения получили две пятиэтажки.

"От Украинского до фронта — менее десяти километров. Город в зоне поражения разного оружия. Остаться там — опасно", – написал глава обладминистрации в Telegram.

В соседней Новогродовке уже эвакуировали всех детей.

На начало прошлой недели в 14 населенных пунктах общины и Новогродовке оставалось 528 детей и подростков. На сегодняшний день детей в общине нет, рассказал изданию Pokrovsk.news и.о. начальника городской администрации Олег Жужман.

До самого города Новогродовка от линии фронта 5 км. Все населенные пункты – под постоянным артиллерийским огнем и ударами FPV-дронов.