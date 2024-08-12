Росія обстріляла прифронтове місто в Донецькій області, є жертви

Місто Українськ потрапило під артилерійський обстріл, пошкоджено дві п'ятиповерхівки

Фото: Донецька обладміністрація

У понеділок, 12 серпня, близько 12 години дня російські війська обстріляли з артилерії прифронтове місто Українськ у Донецькій області. Голова обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що жертвами удару стали двоє людей.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Ще одна людина поранена.

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали дві п'ятиповерхівки.

"Від Українська до фронту — менш як десять кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно", – написав голова обладміністрації у Telegram.

У сусідній Новогродівці вже евакуювали всіх дітей.

На початок минулого тижня в 14 населених пунктах громади й самій Новогродівці залишалося 528 дітей та підлітків. На сьогодні дітей у громаді немає, розповів виданню Pokrovsk.news в.о. начальника міської адміністрації Олег Жужман.

До самого міста Новогродівка від лінії фронту 5 кілометрів. Усі населені пункти громади – під постійним артилерійським вогнем та ударами FPV-дронів.