Росія обстріляла Костянтинівку: вбила трьох людей, є поранені

Обстрілявши Костянтинівку з артилерії, росіяни вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років

Костянтинівка (Фото: Вадим Філашкін/Telegram)

Російські війська обстріляли місто Костянтинівка у Донецькій області, внаслідок чого загинули три людини, стільки ж – поранено. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу", – написав він.

Пошкоджені багатоповерховий будинок, адміністративна будівля, магазин, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.

9 серпня росіяни вдарили по Костянтинівці ракетою Х-38. Удар прийшовся по торговельному центру, на момент атаки поруч перебувало багато людей.

Жертвами ракетної атаки стали 14 людей, зокрема двоє дітей, також 44 особи отримали поранення.

Того ж дня окупанти вдруге вдарили по Костянтинівці, вже з РСЗВ "Смерч": поранено двох цивільних, пошкоджено приватний сектор.

24 серпня Росія вбила артилерією п'ятьох людей у Костянтинівці.

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