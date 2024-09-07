Россия обстреляла Константиновку: убила трех человек, есть раненые

Обстреляв Константиновку из артиллерии, россияне убили троих мужчин от 24 до 69 лет

Константиновка (Фото: Вадим Филашкин/Telegram)

Российские войска обстреляли город Константиновка в Донецкой области, в результате чего погибли три человека, столько же ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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"Россияне обстреляли город из артиллерии, убили троих мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь", – написал он.

Поврежден многоэтажный дом, административное здание, магазин, аптека, шесть автомобилей и три линии электропередач.

9 августа россияне ударили по Константиновке ракетой Х-38. Удар пришелся по торговому центру, к моменту атаки рядом находилось много людей.

Жертвами ракетной атаки стали 14 человек, в том числе двое детей, также 44 человека получили ранения.

В тот же день кафиры вторично ударили по Константиновке, уже с РСЗО "Смерч": ранены два гражданских, поврежден частный сектор.

24 августа Россия убила артиллерией пять человек в Константиновке.

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