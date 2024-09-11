Россияне обстреляли Константиновку: убили трех человек, есть раненые - фото
Днем в среду, 11 сентября, россияне ударили по Константиновке Донецкой области, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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Войска государства-агрессора в течение 20 минут обстреливали город из ствольной артиллерии. В результате обстрела погибли две женщины 73 и 81 лет.
Через некоторое время россияне повторно нанесли удары по населенному пункту, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Смерч", попав в жилую застройку.
В результате вражеской атаки во дворе своего дома погибла 45-летняя женщина, еще пятеро гражданских – трое мужчин и две женщины получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями, рваными ранами и переломом.
Повреждены более 20 частных и многоквартирных жилых домов, торговые заведения, линии электросети и автомобили.
Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны.
- 24 августа Россия убила артиллерией пять человек в Константиновке.
- 7 сентября российские войска обстреляли Константиновку, в результате чего погибли три человека, столько же были ранены.
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