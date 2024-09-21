ОГП: Знайдено докази причетності Росії до атаки на місію Червоного Хреста – фото

Для атаки окупанти використали артилерію та ударний безпілотник

Наслідки атаки (Фото: ОГП)

Знайдено докази причетності Росії до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста 12 вересня у Донецькій області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Тоді унаслідок російського удару по Костянтинівській громаді загинули троє співробітників ЧХ, ще двоє отримали поранення.

Під час розслідування правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного безпілотника. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки дрона.

Було встановлено, що артилерійський обстріл здійснено двома осколково-фугасними артснарядами калібру 152-мм та безпілотником "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні Збройних сил Росії.

"Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – заявив генпрокурор Андрій Костін.

Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту. Вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, були розташовані у районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області. Цей населений пункт окупований російськими військами.

На території, з якої здійснено постріли, у веденні бойових дій беруть участь: 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії й артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади.

Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та "Ланцети", зазначили в ОГП.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

12 вересня внаслідок російського обстрілу Віролюбівки загинули троє штатних співробітників МКЧХ.

Президентка МКЧХ Мір’яна Сполярич заявила, що "найрішучіше засуджує" напади на співробітників своєї гуманітарної місії.

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