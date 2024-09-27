МИД заявил, что разочарован отношением Международного Красного креста к филиалу РФ

Российский Красный крест (Фото: пресс-служба филиала)

Министерство иностранных дел заявило, что разочаровано отношением Международной федерации Красного Креста к ее российскому филиалу. Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обещал обратиться к донорам МФКК из-за отказа организации исключать из своего состава россиян.

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МИД подчеркнул, что в тексте решении МФКК нет должной оценки незаконной деятельности российского Красного Креста на оккупированных территориях Украины, в частности, в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму. Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что присутствие РКХ там является грубым нарушением законов Украины, международного права и Устава Красного Креста.

Решение МФКК противоречит резолюциям ООН, призывающим не признавать аннексию Россией украинских территорий, подчеркнули в ведомстве. Также отсутствует реакция на деятельность "Донецкого" и "Луганского" Красного Креста, поддерживающих оккупационные власти РФ.

Украина предоставила доказательства поддержки РКХ государством-агрессором, включая факты незаконного захвата имущества Украинского Красного Креста.

"Общество Красного Креста Украины является единственным признанным обществом Красного Креста, которое осуществляет гуманитарную деятельность на всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и уполномочено создавать местные центры Красного Креста. Донецкий и Луганский региональные филиалы являются ее неотъемлемыми частями и продолжают функционировать и были вынуждены временно оставить временно оккупированная территория Украины, спасаясь от преследований оккупационной администрации РФ", – говорится в сообщении МИД.

Украина ожидает от МФКК продолжения мониторинга и предоставления объективной оценки действиям РКК, подрывающим доверие ко всей федерации.

Красный крест состоит из Международного комитета Красного креста (штаб-квартира в Женеве), Международной федерации Красного креста и красного полумесяца (штаб-квартира в Женеве) и входящих в ее состав национальных обществ. Основная цель федерации – поддержка национальных обществ, федерация самостоятельно операционно бездействует на территории страны.

28 апреля 2024 года Лубинец заявил, что Международная федерация Красного креста и красного полумесяца подыгрывает российской агрессии.

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