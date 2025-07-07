МЗС закликало партнерів повернути російських "денацифікаторів" до реальності

Міністерство закордонних справ відреагувало на черговий заклик Росії до "денацифікації" України

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ закликало західних партнерів негайно застосувати нові жорсткі санкції проти Росії після чергової заяви російського міністра МЗС Сергія Лаврова про необхідність "денацифікації та демілітаризації" України. Про це повідомляє МЗС.

Як заявили в дипломатичному відомстві, войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля й натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.

"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп – азербайджанців і решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", – сказав речник МЗС Георгій Тихий.

МЗС закликало партнерів посилити тиск на Москву.

"Закликаємо партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності", – заявив Тихий.

Раніше міністр МЗС Росії заявив, що умовою мирної угоди в російсько-українській війні буде "демілітаризація та денацифікація України, скасування позовів і санкцій проти Росії та повернення їй заморожених активів".

Також Лавров запропонував Угорщині об'єднати зусилля для захисту населення від нібито насильницької українізації.