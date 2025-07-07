Министерство иностранных дел отреагировало на очередное призыв России к "денацификации" Украины

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел призвало западных партнеров немедленно ввести новые жесткие санкции против России после очередного заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о необходимости "денацификации и демилитаризации" Украины. Об этом сообщает МИД.

Как заявили в дипломатическом ведомстве, воинствующая риторика Лаврова демонстрирует, что Россия отвергает мирные усилия и вместо этого прибегает к ультиматумам в стиле 2022 года.

"Настоящая "денацификация" должна начаться в Москве, учитывая ее отношение к другим этническим группам – азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим", – заявил представитель МИД Георгий Тихий.

МИД призвал партнеров усилить давление на Москву.

"Мы призываем партнеров немедленно ввести новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", чтобы вернуть их к реальности", – заявил Тихий.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что условием мирного соглашения в российско-украинской войне будет "демилитаризация и денацификация Украины, отмена исков и санкций против России и возвращение ей замороженных активов".

Также Лавров предложил Венгрии объединить усилия для защиты населения от якобы насильственной украинизации.