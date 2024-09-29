На кордоні з Польщею припинить працювати ще один пункт пропуску – ремонт планують закінчити цьогоріч

Кордон із Польщею (Ілюстративне фото: Depositphotos)

На кордоні з Польщею тимчасово припинить роботу пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", повідомила українська Державна прикордонна служба.

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За даними від польської сторони, прикордонно-митне оформлення на пункті припинять з 00:00 30 вересня 2024 року.

Попередньо, будівництво майбутнього пункту пропуску планують завершити цьогоріч.

ДПСУ просить врахувати цю інформацію та обирати інші пункти для перетину кордону.

13 вересня з польської сторони розпочався ремонт пункту пропуску "Медика", суміжного з українським "Шегині", який попередньо триватиме до 12 листопада. Це ускладнить проїзд легкових автомобілів.

Паралельно триває ремонт на пункті "Шегині", який має завершитись до середини жовтня. Це ускладнює рух вантажного транспорту та автобусів на виїзд з України.

З 23 вересня розпочинаються ремонтні роботи на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Корчова-Краківець", які триватимуть до початку листопада.

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