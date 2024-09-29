На кордоні з Польщею припинить працювати ще один пункт пропуску – ремонт планують закінчити цьогоріч
На кордоні з Польщею тимчасово припинить роботу пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", повідомила українська Державна прикордонна служба.
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За даними від польської сторони, прикордонно-митне оформлення на пункті припинять з 00:00 30 вересня 2024 року.
Попередньо, будівництво майбутнього пункту пропуску планують завершити цьогоріч.
ДПСУ просить врахувати цю інформацію та обирати інші пункти для перетину кордону.
- 13 вересня з польської сторони розпочався ремонт пункту пропуску "Медика", суміжного з українським "Шегині", який попередньо триватиме до 12 листопада. Це ускладнить проїзд легкових автомобілів.
- Паралельно триває ремонт на пункті "Шегині", який має завершитись до середини жовтня. Це ускладнює рух вантажного транспорту та автобусів на виїзд з України.
- З 23 вересня розпочинаються ремонтні роботи на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Корчова-Краківець", які триватимуть до початку листопада.
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