На кордоні з Польщею припинить працювати ще один пункт пропуску – ремонт планують закінчити цьогоріч
Кордон із Польщею (Ілюстративне фото: Depositphotos)

На кордоні з Польщею тимчасово припинить роботу пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", повідомила українська Державна прикордонна служба.

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За даними від польської сторони, прикордонно-митне оформлення на пункті припинять з 00:00 30 вересня 2024 року.

Попередньо, будівництво майбутнього пункту пропуску планують завершити цьогоріч.

ДПСУ просить врахувати цю інформацію та обирати інші пункти для перетину кордону.

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