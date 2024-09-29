На границе с Польшей перестанет работать еще один пункт пропуска – ремонт

Погранично-таможенное оформление на пункте будет прекращено с 00:00 30 сентября

Граница с Польшей (Иллюстративное фото: Depositphotos)

На границе с Польшей временно приостановит работу пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице", сообщила украинская Государственная пограничная служба.

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По данным от польской стороны, погранично-таможенное оформление на пункте будет прекращено с 00:00 30 сентября 2024 года.

Предварительно, строительство будущего пункта пропуска планируют завершить в этом году.

ГПСУ просит учесть эту информацию и выбирать другие пункты для пересечения границы.

13 сентября с польской стороны начался ремонт пункта пропуска "Медыка", смежного с украинским "Шегини", который предварительно продлится до 12 ноября. Это усложнит проезд легковых автомобилей.

Параллельно идет ремонт на пункте "Шегини", который должен завершиться к середине октября. Это усложняет движение грузового транспорта и автобусов на выезд из Украины.

С 23 сентября начинаются ремонтные работы на пункте пропуска на украинско-польской границе "Корчева-Краковец", которые продлятся до начала ноября.

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