На Львівщині чоловік підірвав гранату після зупинки поліцією – його ушпиталили
У неділю 16 листопада на Львівщині чоловік підірвав гранату після того, як його зупинили правоохоронці. Про це повідомила обласна поліція.
За її даними, інцидент стався близько 18:00 у місті Рудки Самбірського району, що на південний захід від Львова.
Правоохоронці вказують, що співробітники патрульної поліції зупинили автівку Alfa Romeo, водій якої порушив правила дорожнього руху.
"Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні", – йдеться у публікації.
У Нацполіції відкрили кримінальне провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу.
Максимальне покарання – від дев'яти до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.
Триває досудове розслідування, підсумовують правоохоронці.
- У вересні в Києві здетонувала граната у квартирі багатоповерхівки, загинули двоє людей.
