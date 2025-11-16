На Львівщині чоловік підірвав гранату після зупинки поліцією – його ушпиталили

Водій, що порушив ПДР, застосував гранату під час спілкування з поліціянтами біля авто у Самбірському районі, заявили у Нацполіції

Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю 16 листопада на Львівщині чоловік підірвав гранату після того, як його зупинили правоохоронці. Про це повідомила обласна поліція.

За її даними, інцидент стався близько 18:00 у місті Рудки Самбірського району, що на південний захід від Львова.

Правоохоронці вказують, що співробітники патрульної поліції зупинили автівку Alfa Romeo, водій якої порушив правила дорожнього руху.

"Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні", – йдеться у публікації.

У Нацполіції відкрили кримінальне провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Максимальне покарання – від дев'яти до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Триває досудове розслідування, підсумовують правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція