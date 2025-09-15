У київській багатоповерхівці здетонувала граната: загинуло дві людини

Вибух пролунав у понеділок, 15 вересня, у Дніпровському районі столиці

Місце події (Фото: Нацполіція)

У понеділок, 15 вересня, у Києві у квартирі багатоповерхівки пролунав вибух, відомо про двох загиблих. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці з’ясовують обставини вибуху, що стався у квартирі у Дніпровському районі столиці.

Інформація про подію надійшла близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи й інші служби.

За останні кілька місяців повідомлялося про інциденти з бойовими гранатами, що призвели до важких наслідків. Зокрема, 30 травня у Житомирі невідомий кинув гранату у групу людей і втік – поранено шестеро місцевих мешканців.

12 липня мешканець села Михайлівка-Рубежівка в Київській області підірвав гранату в присутності наряду поліції, внаслідок чого отримали поранення п'ять поліціянтів.

25 липня дві людини загинули через вибух гранати у Тернополі.