В киевской многоэтажке сдетонировала граната: погибли два человека
В понедельник, 15 сентября, в Киеве в квартире многоэтажки прогремел взрыв, известно о двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, произошедшего в квартире в Днепровском районе столицы.
Информация о происшествии поступила около 15:30. По предварительным данным, в помещении детонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и другие службы.
- За последние несколько месяцев сообщалось об инцидентах с боевыми гранатами, что привели к тяжелым последствиям. В частности, 30 мая в Житомире неизвестный бросил гранату в группу людей и сбежал – ранены шесть местных жителей.
- 12 июля житель села Михайловка-Рубежовка в Киевской области взорвал гранату в присутствии наряда полиции, в результате чего получили ранения пятеро полицейских.
- 25 июля два человека погибли из-за взрыва гранаты в Тернополе.
