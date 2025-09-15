В киевской многоэтажке сдетонировала граната: погибли два человека
Место происшествия (Фото: Нацполиция)

В понедельник, 15 сентября, в Киеве в квартире многоэтажки прогремел взрыв, известно о двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, произошедшего в квартире в Днепровском районе столицы.

Информация о происшествии поступила около 15:30. По предварительным данным, в помещении детонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и другие службы.

