В Тернополе в квартире прогремел взрыв гранаты, два человека погибли
В Тернополе в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.
Инцидент произошел около 12:00. Полицию вызвали очевидцы, которые сообщили, что в доме на улице Винниченко был слышен взрыв.
Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в квартире на третьем этаже многоэтажного дома.
В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительно установлено, что это жильцы квартиры – сын 1985 года рождения и мать 1958 года рождения.
На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники и спасатели.
По предварительным данным, в квартире взорвалась боевая граната Ф-1. Обстоятельства, при которых это произошло, пока неизвестны.
- В последнее время сообщалось о нескольких инцидентах с боевыми гранатами, которые привели к тяжелым последствиям. В частности, поздно вечером 30 мая в Житомире неизвестный бросил гранату в группу людей и скрылся с места происшествия – шестеро местных жителей получили ранения.
- А 12 июля житель села Михайлівка-Рубежівка в Киевской области взорвал гранату в присутствии полицейского наряда, в результате чего пятеро полицейских получили ранения.
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