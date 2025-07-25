В Тернополе в квартире прогремел взрыв гранаты, два человека погибли

Предварительно, погибли мать и ее взрослый сын

Место происшествия в Тернополе (Фото: Национальная полиция)

В Тернополе в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Инцидент произошел около 12:00. Полицию вызвали очевидцы, которые сообщили, что в доме на улице Винниченко был слышен взрыв.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в квартире на третьем этаже многоэтажного дома.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительно установлено, что это жильцы квартиры – сын 1985 года рождения и мать 1958 года рождения.

На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники и спасатели.

По предварительным данным, в квартире взорвалась боевая граната Ф-1. Обстоятельства, при которых это произошло, пока неизвестны.