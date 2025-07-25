У Тернополі у квартирі вибухнула граната, двоє загиблих

Попередньо загинули мати та її дорослий син

Місце події у Тернополі (Фото: Національна поліція)

У Тернополі в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, внаслідок якого загинули чоловік та жінка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Інцидент стався близько 12:00. Поліцію викликали очевидці, які повідомили, що в домі на вулиці Винниченка пролунав вибух.

Правоохоронці з'ясували, що подія сталася у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки.

Під час огляду поліціянти знайшли тіла чоловіка та жінки. Попередньо це мешканці квартири – син 1985 року народження та матір 1958 року народження.

На місці події працюють поліціянти, вибухотехніки та рятувальники.

За попередніми висновками, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. Обставини, за яких це сталося, ще невідомі.