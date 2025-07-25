У Тернополі у квартирі вибухнула граната, двоє загиблих
У Тернополі в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, внаслідок якого загинули чоловік та жінка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Інцидент стався близько 12:00. Поліцію викликали очевидці, які повідомили, що в домі на вулиці Винниченка пролунав вибух.
Правоохоронці з'ясували, що подія сталася у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки.
Під час огляду поліціянти знайшли тіла чоловіка та жінки. Попередньо це мешканці квартири – син 1985 року народження та матір 1958 року народження.
На місці події працюють поліціянти, вибухотехніки та рятувальники.
За попередніми висновками, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. Обставини, за яких це сталося, ще невідомі.
- За останній час повідомлялося про декілька інцидентів із бойовими гранатами, які призвели до важких наслідків. Зокрема, пізно ввечері 30 травня у Житомирі невідомий кинув гранату у групу людей і втік – поранено шестеро місцевих мешканців.
- А 12 липня мешканець села Михайлівка-Рубежівка в Київській області підірвав гранату в присутності наряду поліції, внаслідок чого отримали поранення п'ятеро поліціянтів.
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