На Львовщине мужчина взорвал гранату после остановки полицией – его госпитализировали

Водитель, нарушивший ПДД, применил гранату во время общения с полицейскими возле авто в Самборском районе, заявили в Нацполиции

Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье 16 ноября на Львовщине мужчина взорвал гранату после того, как его остановили правоохранители. Об этом сообщила областная полиция.

По ее данным, инцидент произошел около 18:00 в городе Рудки Самборского района, что на юго-запад от Львова.

Правоохранители указывают, что сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Водитель, 37-летний житель одного из сел Самборского района, во время общения с полицейскими возле машины, достал гранату и взорвал ее. В результате взрыва злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", – говорится в публикации.

В Нацполиции открыли уголовное производство по статьям о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Максимальное наказание – от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Продолжается досудебное расследование, подытоживают правоохранители.

Фото: Нацполиция

