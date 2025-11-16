На Львовщине мужчина взорвал гранату после остановки полицией – его госпитализировали
В воскресенье 16 ноября на Львовщине мужчина взорвал гранату после того, как его остановили правоохранители. Об этом сообщила областная полиция.
По ее данным, инцидент произошел около 18:00 в городе Рудки Самборского района, что на юго-запад от Львова.
Правоохранители указывают, что сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
"Водитель, 37-летний житель одного из сел Самборского района, во время общения с полицейскими возле машины, достал гранату и взорвал ее. В результате взрыва злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", – говорится в публикации.
В Нацполиции открыли уголовное производство по статьям о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Максимальное наказание – от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Продолжается досудебное расследование, подытоживают правоохранители.
- В сентябре в Киеве сдетонировала граната в квартире многоэтажки, погибли два человека.
