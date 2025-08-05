На Львівщині понад 20 дітей отруїлися у приватному таборі. Поліція відкрила справу
4 серпня у Львівській області з отруєнням госпіталізували 24 дитини, які відпочивали в приватному дитячому таборі у Стрийському районі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Близько 22:20 правоохоронці отримали повідомлення від батьків про ймовірне масове отруєння дітей у таборі відпочинку.
До лікарень було доставлено 24 неповнолітніх із різних регіонів України віком від семи до 17 років.
Попередній діагноз усіх госпіталізованих – гостра кишкова інфекція. Наразі їх стан оцінюється як середньої важкості.
Як повідомила Суспільному генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко, інцидент трапився у таборі Friendly Camp, що розташований у селищі Славсько Стрийського району.
"Наразі працює група оперативного реагування. Поки невідомо, що їли постраждалі і що стало причиною", – сказала Наталія Іванченко-Тімко.
Слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
- 16 липня ресторатор Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння у своєму закладі у Львові. Всього захворіло 119 гостей, 46 з яких знаходилися в лікарні.
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