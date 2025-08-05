Во Львовской области более 20 детей отравились в частном лагере. Полиция открыла дело
4 августа во Львовской области с отравлением госпитализировали 24 ребенка, которые отдыхали в частном детском лагере в Стрыйском районе. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Около 22:20 правоохранители получили сообщение от родителей о вероятном массовом отравлении детей в лагере отдыха.
В больницы были доставлены 24 несовершеннолетних из разных регионов Украины в возрасте от семи до 17 лет.
Предварительный диагноз всех госпитализированных – острая кишечная инфекция. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.
Как сообщила Суспильному генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко, инцидент произошел в лагере Friendly Camp, который расположен в поселке Славско Стрыйского района.
"Сейчас работает группа оперативного реагирования. Пока неизвестно, что ели пострадавшие и что стало причиной", – сказала Наталья Иванченко-Тимко.
Следователи открыли уголовное производство по нарушению санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
- 16 июля ресторатор Михаил Кацурин сообщил о массовом отравлении в своем заведении во Львове. Всего заболело 119 гостей, 46 из которых находились в больнице.
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