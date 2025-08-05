Во Львовской области более 20 детей отравились в частном лагере. Полиция открыла дело

Всего в больницы госпитализировали 24 детей из разных регионов Украины в возрасте от семи до 17 лет

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

4 августа во Львовской области с отравлением госпитализировали 24 ребенка, которые отдыхали в частном детском лагере в Стрыйском районе. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Около 22:20 правоохранители получили сообщение от родителей о вероятном массовом отравлении детей в лагере отдыха.

В больницы были доставлены 24 несовершеннолетних из разных регионов Украины в возрасте от семи до 17 лет.

Предварительный диагноз всех госпитализированных – острая кишечная инфекция. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщила Суспильному генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко, инцидент произошел в лагере Friendly Camp, который расположен в поселке Славско Стрыйского района.

"Сейчас работает группа оперативного реагирования. Пока неизвестно, что ели пострадавшие и что стало причиной", – сказала Наталья Иванченко-Тимко.

Следователи открыли уголовное производство по нарушению санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.