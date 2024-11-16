На місці російського генконсульства у Познані може з'явитися українське – Сікорський

У жовтні глава МЗС Польщі вирішив закрити консульство РФ в Познані та оголосити його персонал небажаним на території країни

Радослав Сікорський (Фото: X)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що після закриття генконсульства РФ у Познані ця будівля може стати консульством України, якщо Київ подасть відповідний запит. Його цитує RFM24.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Сікорський зазначив, що термін дії договору оренди цієї нерухомості закінчується наприкінці цього місяця.

"Зараз мова йде про понад десять днів. Сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам", – сказав глава польського МЗС.

Він підкреслив, що консульства розв'язують важливі практичні питання, такі як оформлення юридичних документів, реєстрація народжень і смертей.

"І ми, безумовно, поставилися б до такого прохання української сторони з найбільшою симпатією", — додав Сікорський.

22 жовтня 2024 року Сікорський вирішив закрити консульство Російської Федерації в Познані та оголосити його персонал небажаним на території Польщі.