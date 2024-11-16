Перша група добровольців Українського легіону у Польщі склала присягу – фото

Тренування для майбутніх бійців на фронті проводять досвідчені польські інструктори

Фото: Міноборони

Перша група добровольців Українського легіону склала присягу на вірність Україні в одному з навчальних центрів Польщі. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони.

"Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який включає вогневу підготовку (зокрема елементи CQB — Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни. Тренування проводять досвідчені польські інструктори", – йдеться у повідомленні.

Тренування для майбутніх бійців на фронті проводять досвідчені польські інструктори.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Про створення Українського легіону 8 липня 2024 року оголосив президент Зеленський під час зустрічі із польським прем'єром Туском.

11 липня глава МЗС Польщі Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

3 жовтня в Любліні було розпочато набір добровольців серед громадян України, які висловили бажання приєднатися до Українського легіону.