Первая группа добровольцев Украинского легиона в Польше приняла присягу – фото

Тренировки для будущих бойцов на фронте проводят опытные польские инструкторы

Фото: Минобороны

Первая группа добровольцев Украинского легиона приняла присягу на верность Украине в одном из учебных центров Польши. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

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"В настоящее время военнослужащие начали интенсивный курс подготовки, включающий огневую подготовку (в частности, элементы CQB — Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины. Тренировки проводят опытные польские инструкторы", – говорится в сообщении.

Тренировку для будущих бойцов на фронте проводят опытные польские инструкторы.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

О создании Украинского легиона 8 июля 2024 объявил президент Зеленский во время встречи с польским премьером Туском.

11 июля глава МИД Польши Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.

3 октября в Люблине был начат набор добровольцев среди граждан Украины, выразивших желание присоединиться к Украинскому легиону.