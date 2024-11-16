Первая группа добровольцев Украинского легиона в Польше приняла присягу – фото
Первая группа добровольцев Украинского легиона приняла присягу на верность Украине в одном из учебных центров Польши. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.
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"В настоящее время военнослужащие начали интенсивный курс подготовки, включающий огневую подготовку (в частности, элементы CQB — Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины. Тренировки проводят опытные польские инструкторы", – говорится в сообщении.
Тренировку для будущих бойцов на фронте проводят опытные польские инструкторы.
- О создании Украинского легиона 8 июля 2024 объявил президент Зеленский во время встречи с польским премьером Туском.
- 11 июля глава МИД Польши Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.
- 3 октября в Люблине был начат набор добровольцев среди граждан Украины, выразивших желание присоединиться к Украинскому легиону.