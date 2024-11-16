На месте российского генконсульства в Познани может появиться украинское – Сикорский

В октябре глава МИД Польши решил закрыть консульство РФ в Познани и объявить его персонал нежелательным на территории страны

Радослав Сикорский (Фото: X)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что после закрытия генконсульства РФ в Познани это здание может стать консульством Украины, если Киев подаст соответствующий запрос. Его цитирует RFM24.

Сикорский отметил, что срок действия договора аренды этой недвижимости истекает в конце этого месяца.

"Сейчас речь идет о более чем десяти днях. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не отвечает консульским потребностям", – сказал глава польского МИД.

Он подчеркнул, что консульства решают важные практические вопросы, такие как оформление юридических документов, регистрация рождений и смертей.

"И мы, безусловно, отнеслись бы к такой просьбе украинской стороны с наибольшей симпатией", – добавил Сикорский.

22 октября 2024 Сикорский решил закрыть консульство Российской Федерации в Познани и объявить его персонал нежелательным на территории Польши.