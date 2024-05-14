На півдні українські захисники випереджають росіян у застосуванні дронів-камікадзе – речник ЗСУ

Ілюстративне фото: 35 бригада

На півдні українські захисники випереджають росіян у застосуванні дронів-камікадзе, повідомив у коментарі LIGA.net керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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За його словами, 12 травня росіяни застосували дрони-камікадзе 236 разів.

"Для розуміння: в цьому сенсі у нас з ними навіть не паритет, а можна сказати, що в цьому сенсі ми їх випереджаємо", – наголосив Плетенчук.

Загалом того ж дня окупанти один раз безрезультатно вдарили "Іскандером", здійснили 11 обстрілів по восьми населених пунктах, завдали удари десятьма керованими авіабомбами, використали 170 скидів з дронів та здійснили 207 прольотів розвідувальною авіацією, повідомив речник.

Натомість українські захисники завдають відповідне вогневе ураження по позиціях окупантів з застосуванням авіації та артилерії, підсумував військовий.

Також Плетенчук повідомив, що є безрезультатне збільшення тиску росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, проте воно може бути не пов'язане напряму з активізацією окупантів на Харківщині. Водночас 12 травня загарбники взагалі не проводили штурмів у Кринках.

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