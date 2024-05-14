Росіяни збільшили тиск у Запорізькій області, але у Кринках навпаки знизили – ЗСУ
Є безрезультатне збільшення тиску росіян на Оріхівському напрямку у Запорізькій області, проте воно може бути не пов'язане напряму з активізацією окупантів на Харківщині. Водночас 12 травня загарбники взагалі не проводили штурмів у Кринках. Про це у коментарі LIGA.net повідомив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
"Ми можемо лише зазначити, що є безрезультатне збільшення тиску на Оріхівському напрямку – там вчора (12 травня. – Ред.) у нас було на Старомайорське 19 штурмів, на Роботине – три. І в принципі так, вони збільшилися синхронно з Харківським напрямком, проте сказати, що це напряму пов'язано, станом на зараз я не можу", – зазначив він.
Водночас окупанти знизили тиск на Кринки – 12 травня там взагалі не було штурмів, пояснив Плетенчук.
Загалом російське угруповання на південному напрямку залишається без змін – не збільшилося, і ознак його збільшення та формування наступальних угруповань не вбачається, акцентував військовий.
"Тому сказати, що якось це корелюється з подіями на Харківщині, станом на зараз, наприклад, я не готовий. Так, вони перерозподілили сили, але на нашому напрямку їх перерозподілили. І, до речі, ці 19 штурмів, вони були безуспішними вчора. І це теж важливий момент", – сказав речник.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 13 травня надвечір Генштаб повідомив, що загарбники мали частковий успіх поблизу села Лук’янці, проте захисники зупинили наступ. Згодом Генштаб написав, що ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, також почалося зіткнення у районі Стариці.
- Секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".
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