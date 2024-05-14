Росіяни збільшили тиск у Запорізькій області, але у Кринках навпаки знизили – ЗСУ

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Є безрезультатне збільшення тиску росіян на Оріхівському напрямку у Запорізькій області, проте воно може бути не пов'язане напряму з активізацією окупантів на Харківщині. Водночас 12 травня загарбники взагалі не проводили штурмів у Кринках. Про це у коментарі LIGA.net повідомив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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"Ми можемо лише зазначити, що є безрезультатне збільшення тиску на Оріхівському напрямку – там вчора (12 травня. – Ред.) у нас було на Старомайорське 19 штурмів, на Роботине – три. І в принципі так, вони збільшилися синхронно з Харківським напрямком, проте сказати, що це напряму пов'язано, станом на зараз я не можу", – зазначив він.

Водночас окупанти знизили тиск на Кринки – 12 травня там взагалі не було штурмів, пояснив Плетенчук.

Загалом російське угруповання на південному напрямку залишається без змін – не збільшилося, і ознак його збільшення та формування наступальних угруповань не вбачається, акцентував військовий.

"Тому сказати, що якось це корелюється з подіями на Харківщині, станом на зараз, наприклад, я не готовий. Так, вони перерозподілили сили, але на нашому напрямку їх перерозподілили. І, до речі, ці 19 штурмів, вони були безуспішними вчора. І це теж важливий момент", – сказав речник.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня надвечір Генштаб повідомив, що загарбники мали частковий успіх поблизу села Лук’янці, проте захисники зупинили наступ. Згодом Генштаб написав, що ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, також почалося зіткнення у районі Стариці.

Секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

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