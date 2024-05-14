Россияне увеличили давление в Запорожской области, но в Крынках наоборот снизили – ВСУ

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Есть увеличение давления россиян на Ореховском направлении в Запорожской области, однако оно может быть не связано напрямую с активизацией оккупантов в Харьковской области. В то же время 12 мая захватчики вообще не проводили штурмов в Крынках. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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"Мы можем лишь отметить, что есть увеличение давления на Ореховском направлении – там вчера (12 мая. – Ред.) у нас было на Старомайорское 19 штурмов, на Работино – три. И в принципе так, они увеличились синхронно с Харьковским направлением, однако сказать, что это напрямую связано, по состоянию на данный момент я не могу", – отметил он.

В то же время оккупанты снизили давление на Крынки – 12 мая там вообще не было штурмов, объяснил Плетенчук.

В общем российская группировка на южном направлении остается без изменений – не увеличилась, и признаков ее увеличения и формирования наступательных группировок не усматривается, акцентировал военный.

"Поэтому сказать, что как-то это коррелируется с событиями в Харьковской области, по состоянию на данный момент, например, я не готов. Да, они перераспределили силы, но на нашем направлении их перераспределили. И, кстати, эти 19 штурмов, они были безуспешными вчера. И это тоже важный момент", – сказал спикер.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая к вечеру Генштаб сообщил, что захватчики имели частичный успех вблизи села Лукьянцы, однако защитники остановили наступление. Впоследствии Генштаб написал, что ВСУ ведут зачистку на севере Волчанска, также началось столкновение в районе Старицы.

Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".

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