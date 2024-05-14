На юге украинские защитники опережают россиян в применении дронов-камикадзе – спикер ВСУ

Иллюстративное фото: 35 бригада

На юге украинские защитники опережают россиян в применении дронов-камикадзе, сообщил в комментарии LIGA.net руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, 12 мая россияне применили дроны-камикадзе 236 раз.

"Для понимания: в этом смысле у нас с ними даже не паритет, а можно сказать, что в этом смысле мы их опережаем", – подчеркнул Плетенчук.

Всего в тот же день оккупанты однажды безрезультатно ударили "Искандером", совершили 11 обстрелов по восьми населенным пунктам, нанесли удары десятью управляемыми авиабомбами, использовали 170 сбросов с дронов и совершили 207 пролетов разведывательной авиацией, сообщил спикер.

В то же время украинские защитники наносят соответствующее огневое поражение по позициям оккупантов с применением авиации и артиллерии, подытожил военный.

Также Плетенчук сообщил, что есть безрезультатное увеличение давления россиян на Ореховском направлении в Запорожской области, однако оно может быть не связано напрямую с активизацией оккупантов в Харьковской области. В то же время 12 мая захватчики вообще не проводили штурмов в Крынках.

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