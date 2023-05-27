Начальник штабу ВПС Британії: Загроза Росії може навіть посилитись, якщо Путіна повалять

Начальник штабу військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон заявив, що Росія буде загрозою для НАТО, навіть якщо програє війну проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph.

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За його словами, авіація РФ, її флот та підводні сили становлять загрозу для Британії та НАТО, а тому необхідно зосередити на цьому свою увагу.

Він зазначив, що загроза збережеться або навіть посилиться, якщо диктатора Володимира Путіна буде повалено.

"Коли конфлікт завершиться і Україна відновить свої кордони, як це необхідно, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння нам шкоди — це повітряний напад, ракетний удар і підземна атака", — сказав Вігстон.

15 травня 2023 року прем'єр Великої Британії Сунак заявив про "вирішальний момент опору України" і те, що західні союзники "не мають підвести її".

16 травня президент Зеленський повідомив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "коаліції винищувачів" F-16.

19 травня Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 86 компаній та осіб.

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