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Начальник штабу ВПС Британії: Загроза Росії може навіть посилитись, якщо Путіна повалять

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27.05.2023, 12:46
Начальник штабу ВПС Британії: Загроза Росії може навіть посилитись, якщо Путіна повалять - Фото
Майк Вігстон (Фото: EPA)

Начальник штабу військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон заявив, що Росія буде загрозою для НАТО, навіть якщо програє війну проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph.

За його словами, авіація РФ, її флот та підводні сили становлять загрозу для Британії та НАТО, а тому необхідно зосередити на цьому свою увагу.

Він зазначив, що загроза збережеться або навіть посилиться, якщо диктатора Володимира Путіна буде повалено.

"Коли конфлікт завершиться і Україна відновить свої кордони, як це необхідно, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння нам шкоди — це повітряний напад, ракетний удар і підземна атака", — сказав Вігстон.

  • 15 травня 2023 року прем'єр Великої Британії Сунак заявив про "вирішальний момент опору України" і те, що західні союзники "не мають підвести її".
  • 16 травня президент Зеленський повідомив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "коаліції винищувачів" F-16.
  • 19 травня Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 86 компаній та осіб.

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаВелика БританіяНАТОволодимир путін
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