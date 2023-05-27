Начальник штаба ВВС Британии: Угроза России может даже усугубиться, если Путина свергнут

Начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон заявил, что Россия будет угрозой для НАТО, даже если проиграет войну против Украины. Об этом он сообщил в интервью газете The Daily Telegraph.

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По его словам, авиация РФ, ее флот и подводные силы представляют угрозу для Британии и НАТО, а поэтому необходимо сосредоточить на этом свое внимание.

Он отметил, что угроза сохранится или даже усугубится, если диктатор Владимир Путин будет свергнут.

"Когда конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, чьи средства причинения нам вреда — это воздушное нападение, ракетный удар и подземная атака", — сказал Вигстон.

15 мая 2023 года премьер Великобритании Сунак заявил о "решающем моменте сопротивления Украины" и о том, что западные союзники "не должны подвести ее".

16 мая президент Зеленский сообщил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "коалиции истребителей" F-16.

19 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, в который вошли 86 компаний и людей.

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