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Начальник штаба ВВС Британии: Угроза России может даже усугубиться, если Путина свергнут

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27.05.2023, 12:46
Начальник штаба ВВС Британии: Угроза России может даже усугубиться, если Путина свергнут - Фото
Майк Вигстон (Фото: EPA)

Начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон заявил, что Россия будет угрозой для НАТО, даже если проиграет войну против Украины. Об этом он сообщил в интервью газете The Daily Telegraph.

По его словам, авиация РФ, ее флот и подводные силы представляют угрозу для Британии и НАТО, а поэтому необходимо сосредоточить на этом свое внимание. 
Он отметил, что угроза сохранится или даже усугубится, если диктатор Владимир Путин будет свергнут. 
"Когда конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, чьи средства причинения нам вреда — это воздушное нападение, ракетный удар и подземная атака", — сказал Вигстон. 
  • 15 мая 2023 года премьер Великобритании Сунак заявил о "решающем моменте сопротивления Украины" и о том, что западные союзники "не должны подвести ее".
  • 16 мая президент Зеленский сообщил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "коалиции истребителей" F-16.
  • 19 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, в который вошли 86 компаний и людей.

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Дмитрий Гриниченко
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