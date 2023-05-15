Это решающий момент для Украины, мы не должны ее подвести – Сунак

Встреча с президентом Владимиром Зеленским в Великобритании проходит в "решающий момент сопротивления Украины", и западные союзники "не должны подвести ее". Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это решающий момент в противостоянии Украины в ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им (украинцам. – Ред.) нужна постоянная поддержка международного сообщества, чтобы защититься от шквала неустанных и неизбирательных нападений, которые были их ежедневной реальностью более года", – сказал он.

По словам британского премьера, линия фронта захватнической войны, которую устроил российский диктатор Владимир Путин, может быть в Украине, однако "линии разлома простираются по всему миру".

Он добавил, что в интересах западных союзников – помочь Украине добиться успеха и сделать так, чтобы "варварство Путина не было вознаграждено".

"Именно поэтому Соединенное Королевство поддерживает нашу поддержку Украины – от танков до учений, от боеприпасов до бронетехники", – сказал Сунак.

15 мая 2023 года Зеленский встретился с Сунаком.

Британское правительство анонсировало передачу Украине боевых беспилотников с радиусом действия более 200 километров, а также ракет для систем противовоздушной обороны.

Читайте также: Как ракеты Storm Shadow с дальностью от 250 км усилят наступление Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.