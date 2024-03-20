Нардеп-"слуга" побився з іноземцем у потязі. Каже – той кричав про "хохляцький суржик"
19 березня у потязі "Варшава-Київ" побилися народний депутат від партії Слуга народу Артем Кунаєв та іноземець. Про це у коментарі для Liga.net повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька. Депутат Кунаєв, голова фракції Давид Арахамія та речниця Національної поліції Олена Бережна також прокоментували для видання цей інцидент.
За даними Юстицької, 19 березня, близько 07:30 поліції повідомила чергова по залізничному вокзалу, що у потязі сполученням "Варшава-Київ" в одному з вагонів відбулась бійка, а один з учасників нібито отримав тілесні ушкодження.
Відтак, зазначила вона, поїзд у Рівному здійснив екстрену зупинку з метою документування поліцейськими правопорушення.
Юстицька повідомила, що слідчо-оперативна група встановила, що конфлікт відбувся між народним депутатом Артемом Кунаєвим та іноземцем через порушення тиші у вагоні. В ході інциденту останній вибив із рук нардепа телефон, яким той здійснював відеофіксацію, зазначила вона.
Нардеп у коментарі для Liga.net зазначив, що у нього стався інцидент із росіянином з німецьким паспортом, який зранку у потязі почав з кимось гучно лаятись телефоном, а на його прохання робити це тихіше або в коридорі потяга, нібито відповів брудною лайкою.
"Після цього облив мене водою з пляшки, "чтоб мне лучше спалось". Далі побачивши на моїй футболці український герб, почав кричати про те, що він мене "уничтожит", що в нас не мова, а "хохляцький суржик", вибив телефон, на який я робив відеофіксацію подій в мене з рук та поліз до мене з кулаками", – розповів Кунаєв.
Кунаєв зазначив, що йому довелось захищатись, а після того він звернувся до провідника та начальника потяга щодо реагування на цю подію та вжиття необхідних заходів, на що, за його словами, було ухвалено рішення зробити в Рівному зупинку та викликати поліцію.
"Поліція розібравшись в ситуації склала на цього "іноземця" протокол про адміністративне правопорушення", – зазначив він.
За словами нардепа, чоловік, із яким відбувся інцидент, є представником в СНД німецької компанії-виробника спецобладнання, яка активно продовжує працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення.
Арахамія, коментуючи цю подію, зазначив, що "росіянин з німецьким паспортом хотів щось невдало пожартувати про наш герб і отримав ляща".
Поліція склала на правопорушника адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство, яка карається штрафом у розмірі 4542-10 598 гривень, або громадськими роботами (40-60 годин), або виправними роботами (один-два місяці), або арештом на п'ятнадцять діб. Народний депутат зазначив працівникам поліції, що ця ситуація не пов’язана з його політичною діяльністю.
Речниця Нацполіції у коментарі для видання зазначила, що у нардепа немає претензій до цієї ситуації й писати заяву він не буде.