Нардеп-"слуга" побився з іноземцем у потязі. Каже – той кричав про "хохляцький суржик"

Речниця Нацполіції Бережна у коментарі для видання зазначила, що у нардепа немає претензій до цієї ситуації й писати заяву він не буде

Народний депутат Артем Кунаєв (Фото: Facebook)

19 березня у потязі "Варшава-Київ" побилися народний депутат від партії Слуга народу Артем Кунаєв та іноземець. Про це у коментарі для Liga.net повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька. Депутат Кунаєв, голова фракції Давид Арахамія та речниця Національної поліції Олена Бережна також прокоментували для видання цей інцидент.

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За даними Юстицької, 19 березня, близько 07:30 поліції повідомила чергова по залізничному вокзалу, що у потязі сполученням "Варшава-Київ" в одному з вагонів відбулась бійка, а один з учасників нібито отримав тілесні ушкодження.

Відтак, зазначила вона, поїзд у Рівному здійснив екстрену зупинку з метою документування поліцейськими правопорушення.

Юстицька повідомила, що слідчо-оперативна група встановила, що конфлікт відбувся між народним депутатом Артемом Кунаєвим та іноземцем через порушення тиші у вагоні. В ході інциденту останній вибив із рук нардепа телефон, яким той здійснював відеофіксацію, зазначила вона.

Нардеп у коментарі для Liga.net зазначив, що у нього стався інцидент із росіянином з німецьким паспортом, який зранку у потязі почав з кимось гучно лаятись телефоном, а на його прохання робити це тихіше або в коридорі потяга, нібито відповів брудною лайкою.

"Після цього облив мене водою з пляшки, "чтоб мне лучше спалось". Далі побачивши на моїй футболці український герб, почав кричати про те, що він мене "уничтожит", що в нас не мова, а "хохляцький суржик", вибив телефон, на який я робив відеофіксацію подій в мене з рук та поліз до мене з кулаками", – розповів Кунаєв.

Кунаєв зазначив, що йому довелось захищатись, а після того він звернувся до провідника та начальника потяга щодо реагування на цю подію та вжиття необхідних заходів, на що, за його словами, було ухвалено рішення зробити в Рівному зупинку та викликати поліцію.

"Поліція розібравшись в ситуації склала на цього "іноземця" протокол про адміністративне правопорушення", – зазначив він.

За словами нардепа, чоловік, із яким відбувся інцидент, є представником в СНД німецької компанії-виробника спецобладнання, яка активно продовжує працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Світлина іноземця, з яким у нардепа нібито відбулася бійка (Фото: Liga.net)

Арахамія, коментуючи цю подію, зазначив, що "росіянин з німецьким паспортом хотів щось невдало пожартувати про наш герб і отримав ляща".

Поліція склала на правопорушника адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство, яка карається штрафом у розмірі 4542-10 598 гривень, або громадськими роботами (40-60 годин), або виправними роботами (один-два місяці), або арештом на п'ятнадцять діб. Народний депутат зазначив працівникам поліції, що ця ситуація не пов’язана з його політичною діяльністю.

Речниця Нацполіції у коментарі для видання зазначила, що у нардепа немає претензій до цієї ситуації й писати заяву він не буде.