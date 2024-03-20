Нардеп-"слуга" подрался с иностранцем в поезде. Говорит – тот кричал о "хохляцком суржике"

Пресс-секретарь Нацполиции Бережная в комментарии для издания отметила, что у нардепа нет претензий к этой ситуации и писать заявление он не будет

Народный депутат Артем Кунаев (Фото: Facebook)

19 марта в поезде "Варшава-Киев" подрались народный депутат от партии Слуга народа Артем Кунаев и иностранец. Об этом в комментарии для Liga.net сообщила представитель полиции Ровенской области Мария Юстицкая. Депутат Кунаев, глава фракции Давид Арахамия и спикер Национальной полиции Елена Бережная также прокомментировали для издания этот инцидент.

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По данным Юстицкой, 19 марта, около 07:30 полиции сообщила дежурная по железнодорожному вокзалу, что в поезде сообщением "Варшава-Киев" в одном из вагонов произошла драка, а один из участников якобы получил телесные повреждения.

Следовательно, отметила она, поезд в Ровно совершил экстренную остановку с целью документирования полицейскими правонарушения.

Юстицкая сообщила, что следственно-оперативная группа установила, что конфликт произошел между народным депутатом Артемом Кунаевым и иностранцем из-за нарушения тишины в вагоне. В ходе инцидента последний выбил из рук нардепа телефон, которым тот осуществлял видеофиксацию, отметила она.

Нардеп в комментарии для Liga.net отметил, что у него произошел инцидент с россиянином с немецким паспортом, который утром в поезде начал с кем-то громко ругаться по телефону, а на его просьбу делать это тише или в коридоре поезда, якобы ответил грязной бранью.

"После этого облил меня водой из бутылки, "чтобы мне лучше спалось". Далее увидев на моей футболке украинский герб, начал кричать о том, что он меня "уничтожит", что у нас не язык, а "хохляцкий суржик", выбил телефон, на который я делал видеофиксацию событий у меня из рук и полез ко мне с кулаками", – рассказал Кунаев.

Кунаев отметил, что ему пришлось защищаться, а после этого он обратился к проводнику и начальнику поезда относительно реагирования на это событие и принятия необходимых мер, на что, по его словам, было принято решение сделать в Ровно остановку и вызвать полицию.

"Полиция, разобравшись в ситуации, составила на этого "иностранца" протокол об административном правонарушении", – отметил он.

По словам нардепа, мужчина, с которым произошел инцидент, является представителем в СНГ немецкой компании-производителя спецоборудования, которая активно продолжает работать в России после начала полномасштабного вторжения.

Фотография иностранца, с которым у нардепа якобы произошла потасовка (Фото: Liga.net)

Арахамия, комментируя это событие, отметил, что "россиянин с немецким паспортом хотел что-то неудачно пошутить о нашем гербе и получил леща".

Полиция составила на правонарушителя административный протокол по статье о мелком хулиганстве, которая наказывается штрафом в размере 4542-10 598 гривен, или общественными работами (40-60 часов), или исправительными работами (один-два месяца), или арестом на пятнадцать суток. Народный депутат отметил работникам полиции, что эта ситуация не связана с его политической деятельностью.

Пресс-секретарь Нацполиции в комментарии для издания отметила, что у нардепа нет претензий к этой ситуации и писать заявление он не будет.