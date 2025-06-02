Нардепка Анна Колісник склала мандат. Її підозрювали у недостовірному декларуванні

У жовтні 2022 року Колісник вручили підозру у недостовірному декларуванні майна. Однак у червні 2023-го справу закрили

Анна Колісник (Фото: Facebook нардепки)

Народна депутатка від Слуги народу Анна Колісник вирішила скласти мандат. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив її заяву.

Згідно з документом, Колісник подала заяву на складання депутатських повноважень ще 12 травня. Комітет розглянув її та рекомендував Верховній Раді ухвалити її в цілому 2 червня.

У жовтні 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України вручили Колісник підозру в недостовірному декларуванні.

За даними слідства, нардепка не вказала у своїй електронній декларації за 2020 рік інформацію про оренду або володіння двома квартирами в Києві, часткою в нежитловому приміщенні в Харкові та автомобілем. Загальна вартість незадекларованого майна перевищувала 4,4 млн грн.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав її винною та оштрафував на 1342 грн за пропуск судового засідання. Однак, через закінчення терміну давності, Колісник була звільнена від покарання. У червні того самого року Апеляційна палата ВАКС закрила справу щодо недостовірного декларування.

21 лютого 2025 року депутатка Верховної Ради Ірина Кормишкіна (Слуга народу) написала заяву про складення депутатських повноважень.

З жовтня 2024 року Кормишкіна (раніше – Аллахвердієва) є підозрюваною в незаконному збагаченні на 20 млн грн. 9 січня 2025 року вона отримала другу підозру – в недостовірному декларуванні.