Нардепка Анна Колісник склала мандат. Її підозрювали у недостовірному декларуванні
Анна Колісник (Фото: Facebook нардепки)

Народна депутатка від Слуги народу Анна Колісник вирішила скласти мандат. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив її заяву.

Згідно з документом, Колісник подала заяву на складання депутатських повноважень ще 12 травня. Комітет розглянув її та рекомендував Верховній Раді ухвалити її в цілому 2 червня.

У жовтні 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України вручили Колісник підозру в недостовірному декларуванні.

За даними слідства, нардепка не вказала у своїй електронній декларації за 2020 рік інформацію про оренду або володіння двома квартирами в Києві, часткою в нежитловому приміщенні в Харкові та автомобілем. Загальна вартість незадекларованого майна перевищувала 4,4 млн грн.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав її винною та оштрафував на 1342 грн за пропуск судового засідання. Однак, через закінчення терміну давності, Колісник була звільнена від покарання. У червні того самого року Апеляційна палата ВАКС закрила справу щодо недостовірного декларування.

Читайте також
За все скликання достроково позбавили мандату 54 депутатів – Стефанчук
Слуга народумандатАнна Колісник