За все скликання достроково позбавили мандату 54-х депутатів – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: Albert Zawada/EPA)

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що за весь період роботи дев'ятого скликання парламенту через різні причини достроково позбавили мандату 54-х народних депутатів. Про це він сказав в інтерв'ю для Укрінформ.

"Щодо того, скільки депутатів узагалі позбавлені були мандату за весь період цього скликання, – 54 депутати достроково були позбавлені прав за різними причинами: хтось тому, що пішов на роботу в уряд, хтось тому, що втратив громадянство, хтось по причині смерті, хтось за власним бажанням", – зазначив Стефанчук.

Журналістка спитала у глави Ради про кількість депутатів, яких позбавили мандата за корупцію. Він відповів, що через цю причину жодного нардепа не позбавили мандата. Для цього потрібне рішення суду, яке набрало чинності.

"Це пов’язано з тим, що розгляд у суді – це питання тривале, але як тільки ми отримуємо таке рішення, безперечно, такий депутат буде позбавлений права, достроково позбавлений повноважень народного депутата України", – сказав Стефанчук.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Кузьміна, Деркача та Аксьонова.

У лютому Зеленський, відповідаючи на петицію, передав керівництву Раду питання позбавлення мандатів народних депутатів від проросійської забороненої ОПЗЖ.

У березні 2024 року стало відомо, що Медведчук судиться за повернення мандата та українського громадянства.