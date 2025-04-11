За весь созыв досрочно лишили мандата 54-х депутатов – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: Albert Zawada/EPA)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что за весь период работы девятого созыва парламента по разным причинам досрочно лишили мандата 54-х народных депутатов. Об этом он сказал в интервью для Укрінформ.

"О том, сколько депутатов вообще лишены были мандата за весь период этого созыва, – 54 депутата досрочно были лишены прав по разным причинам: кто-то потому, что ушел на работу в правительство, кто-то потому, что потерял гражданство, кто-то по причине смерти, кто-то по собственному желанию", – отметил Стефанчук.

Журналистка спросила у главы Рады о количестве депутатов, которых лишили мандата за коррупцию. Он ответил, что по этой причине ни один нардеп не был лишен мандата. Для этого нужно решение суда, которое вступило в силу.

"Это связано с тем, что рассмотрение в суде – это вопрос длительный, но как только мы получаем такое решение, безусловно, такой депутат будет лишен права, досрочно лишен полномочий народного депутата Украины", – сказал Стефанчук.

В январе 2023 года Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача и Аксенова.

В феврале Зеленский, отвечая на петицию, передал руководству Рады вопрос лишения мандатов народных депутатов от пророссийской запрещенной ОПЗЖ.

В марте 2024 года стало известно, что Медведчук судится за возвращение мандата и украинского гражданства.