Нардеп Анна Колесник сложила мандат. Ее подозревали в недостоверном декларировании

В октябре 2022 года Колесник вручили подозрение в недостоверном декларировании имущества. Однако в июне 2023-го дело закрыли

Анна Колесник (Фото: Facebook нардепа)

Народный депутат от Слуги народа Анна Колесник решила сложить мандат. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике согласовал ее заявление.

Согласно документу, Колесник подала заявление на сложение депутатских полномочий еще 12 мая. Комитет рассмотрел ее и рекомендовал Верховной Раде принять ее в целом 2 июня.

В октябре 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины вручили Колесник подозрение в недостоверном декларировании.

По данным следствия, нардеп не указала в своей электронной декларации за 2020 год информацию об аренде или владении двумя квартирами в Киеве, долей в нежилом помещении в Харькове и автомобилем. Общая стоимость незадекларированного имущества превышала 4,4 млн грн.

Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал ее виновной и оштрафовал на 1342 грн за пропуск судебного заседания. Однако, по истечении срока давности, Колесник была освобождена от наказания. В июне того же года Апелляционная палата ВАКС закрыла дело по недостоверному декларированию.

21 февраля 2025 года депутат Верховной Рады Ирина Кормышкина (Слуга народа) написала заявление о сложении депутатских полномочий.

С октября 2024 года Кормышкина (ранее – Аллахвердиева) подозреваема в незаконном обогащении на 20 млн грн. 9 января 2025 г. она получила второе подозрение – в недостоверном декларировании.