Нардепи Батьківщини на чолі з Тимошенко блокують легалізацію медичного канабісу
Народні депутати фракції Батьківщина зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про легалізацію медичного канабісу. Про це стало відомо із сайту парламенту.
Серед авторів проєкту вказані:
→ голова фракції Юлія Тимошенко,
→ нардеп Сергій Тарута,
→ нардеп Олексій Кучеренко,
→ нардеп Георгій Немиря,
→ нардеп Сергій Євтушок,
→ нардеп Валерій Дубіль.
22 грудня Тимошенко написала, що "вірить, що наступне скликання Верховної Ради скасує не лише легітимізацію наркотиків, а й всі інші закони проти національних інтересів та засад існування України".
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Відповідно до регламенту Верховної Ради, реєстрація такого проєкту постанови означає, що голова парламенту не може передати на підпис президенту даний закон, допоки Рада не проголосує проти пропозиції Батьківщини про скасування рішення парламенту.
Парламент планує зібратися на засідання вже в січні 2024 року, відповідно, розблокувати підписання проєкту постанови парламент, ймовірно, зможе тільки в середині січня 2024 року. Потім треба буде чекати на підпис президента Володимира Зеленського.
- 21 грудня 2023 року Верховна Рада розглянула у другому читанні законопроєкт щодо регулювання обігу медичного канабісу в Україні. Ухвалення закону підтримали 248 депутатів.
- Під час подання законопроєкту у Верховній Раді було наголошено на тому, що він регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності, а розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання як і раніше вважатиметься злочином.
- Тоді ж стало відомо, що фракція партії Батьківщина хоче звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати парламентського голосування щодо законопроєкту про медичний канабіс.