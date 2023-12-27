Нардепи Батьківщини на чолі з Тимошенко блокують легалізацію медичного канабісу

Юлія Тимошенко (Фото: пресслужба партії Батьківщина)

Народні депутати фракції Батьківщина зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про легалізацію медичного канабісу. Про це стало відомо із сайту парламенту.

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Серед авторів проєкту вказані:

→ голова фракції Юлія Тимошенко,

→ нардеп Сергій Тарута,

→ нардеп Олексій Кучеренко,

→ нардеп Георгій Немиря,

→ нардеп Сергій Євтушок,

→ нардеп Валерій Дубіль.

22 грудня Тимошенко написала, що "вірить, що наступне скликання Верховної Ради скасує не лише легітимізацію наркотиків, а й всі інші закони проти національних інтересів та засад існування України".

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Відповідно до регламенту Верховної Ради, реєстрація такого проєкту постанови означає, що голова парламенту не може передати на підпис президенту даний закон, допоки Рада не проголосує проти пропозиції Батьківщини про скасування рішення парламенту.

Парламент планує зібратися на засідання вже в січні 2024 року, відповідно, розблокувати підписання проєкту постанови парламент, ймовірно, зможе тільки в середині січня 2024 року. Потім треба буде чекати на підпис президента Володимира Зеленського.