Нардепы Батькивщины во главе с Тимошенко блокируют легализацию медицинского каннабиса
Народные депутаты фракции Батькивщина зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса. Об этом стало известно с сайта парламента.
Среди авторов проекта указаны:
→ глава фракции Юлия Тимошенко,
→ нардеп Сергей Тарута,
→ нардеп Алексей Кучеренко,
→ нардеп Георгий Немыря,
→ нардеп Сергей Евтушок,
→ нардеп Валерий Дубиль.
22 декабря Тимошенко написала, что "верит, что следующий созыв Верховной Рады отменит не только легитимизацию наркотиков, но и все другие законы против национальных интересов и основ существования Украины".
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Согласно регламенту Верховной Рады, регистрация такого проекта постановления означает, что глава парламента не может передать на подпись президенту данный закон, пока Рада не проголосует против предложения Батькивщины об отмене решения парламента.
Парламент планирует собраться на заседание уже в январе 2024 года, соответственно, разблокировать подписание проекта постановления парламент, вероятно, сможет только в середине января 2024 года. Затем нужно будет ждать подписи президента Владимира Зеленского.
- 21 декабря 2023 года Верховная Рада рассмотрела во втором чтении законопроект о регулировании обращения медицинского каннабиса в Украине. Принятие закона поддержали 248 депутатов.
- При представлении законопроекта в Верховной Раде было отмечено, что он регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности, а распространение марихуаны для рекреационного потребления по-прежнему будет считаться преступлением.
- Тогда же стало известно, что фракция партии Батькивщина хочет обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты парламентского голосования по законопроекту о медицинском каннабисе.