Настоящее Время: ФСБ пропонувала норвежцю $1000 за фото військових баз країни – відео

Російські спецслужби під виглядом співробітників Російського географічного товариства (РГТ) намагалися завербувати жителя Норвегії, якому за $1000 на день пропонували фотографувати військові об'єкти на півночі країни. Про це дізналися опозиційні російські журналісти-розслідувачі проєкту Система та видання Настоящее Время.

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За словами чоловіка, за $1000 йому пропонували сфотографувати військові бази у норвезьких містах Алта й Тромсе на півночі Норвегії.

Також замасковані під членів "клубу географів" співробітники російських спецслужб забажали, аби норвежець зняв "репортаж" в одній з мечетей, де якісь "два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, нібито заявили про одностатевий шлюб".

"Який зв'язок між мусульманами, ЛГБТ та географічною спільнотою, я не сильно розумію. Це перше, що мене збентежило. Але найголовніше, що мене напружило, це коли вони, додаючи, сказали пофотографувати Алту та Тромсе, де знаходяться військові бази", – розповів чоловік.

Начальниця відділу безпеки Департаменту контррозвідки Норвегії Ханне Блумберг підтвердила наявність такої схеми. За її словами, російські спецслужби дійсно маскуються, зв'язуються з норвежцями через соцмережі та пропонують гроші за те, щоб отримати необхідні їм фото, відео або іншу інформацію.

Як стверджують норвезькі спецслужби, в Норвегії росіян цікавлять не тільки військові об'єкти, а й газові.

РГТ не перебуває під санкціями Заходу, які ввели проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому очолює організацію міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а диктатор Володимир Путін – голова опікунської ради товариства.

15 березня 2023 року у Польщі виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у країні.

13 квітня уряд Норвегії оголосив персонами нон грата 15 співробітників посольства Росії, оскільки вони виявилися представниками ФСБ.

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