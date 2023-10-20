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Настоящее Время: ФСБ предлагала норвежцу $1000 за фото военных баз страны – видео

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20.10.2023, 11:53
Настоящее Время: ФСБ предлагала норвежцу $1000 за фото военных баз страны – видео - Фото
Скриншот с видео

Российские спецслужбы под видом сотрудников Российского географического общества (РГО) пытались завербовать жителя Норвегии, которому за 1000 долларов в день предлагали фотографировать военные объекты на севере страны. Об этом узнали оппозиционные российские журналисты-расследователи проекта Система и издание Настоящее Время.

По словам мужчины, за $1000 ему предлагали сфотографировать военные базы в норвежских городах Алта и Тромсе на севере Норвегии.

Также замаскированные под членов "клуба географов" сотрудники российских спецслужб пожелали, чтобы норвежец снял "репортаж" в одной из мечетей, где какие-то "два парня из бывших советских республик, мусульмане, якобы заявили об однополом браке".

"Какая связь между мусульманами, ЛГБТ и географическим сообществом, я не сильно понимаю. Это первое, что меня смутило. Но самое главное, что меня напрягло, это когда они в дополнение сказали пофотографировать Алту и Тромсе, где находятся военные базы", – рассказал мужчина.

Начальник отдела безопасности Департамента контрразведки Норвегии Ханне Блумберг подтвердила наличие такой схемы. По ее словам, российские спецслужбы действительно маскируются, связываются с норвежцами через соцсети и предлагают деньги за то, чтобы получить необходимые им фото, видео или другую информацию.

Как утверждают норвежские спецслужбы, в Норвегии россиян интересуют не только военные объекты, но и газовые.

РГО не находится под санкциями Запада, которые ввели против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом возглавляет организацию министр обороны РФ Сергей Шойгу, а диктатор Владимир Путин – председатель попечительского совета общества.

  • 15 марта 2023 года в Польше обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть, которая работала на Россию и готовила диверсии в стране.
  • 13 апреля правительство Норвегии объявило персонами нон грата 15 сотрудников посольства России, поскольку они оказались представителями ФСБ.

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Милана Головань
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