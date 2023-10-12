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Буданов назвал "очень проблемного" генерала для Украины — это Беседа, глава 5 службы ФСБ

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 06:39
Буданов назвал
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что начальник пятой службы Федеральной службы безопасности РФ Сергей Беседа является "очень проблемным" для Украины. Об этом он сообщил в интервью УП.

По его словам, Беседа всегда приносил проблемы Украине и является "очень проблемным человеком".
"Много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит", — сказал Буданов.
Он отметил, что в начале большой войны Беседа был отстранен от своих обязанностей на некоторое время, но потом "все наладилось". 

"Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активные операции на территории Украины", — заявил глава ведомства.

Разведчик заявил, что ФСБ сосредоточена на работе с гражданскими — бизнесменами, политиками и т. д.

На вопрос о том, пытаются ли россияне сейчас вербовать украинских чиновников, Буданов ответил, что с этим необходимо обращаться в Службу безопасности Украины. 

Пятая служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки ФСБ. Именно он отвечал за предоставление диктатору Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.
  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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